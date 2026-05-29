Дилърите от кв. "Дружба" в София се движели с тротинетки, един седял постоянно в жилището

С тротинетки са се движели седемте дилъра от столичния кв. "Дружба", хванати на 27 май при акция на ГДБОП и Националната полиция, ръководена от Софийската градска прокуратура (СГП). Това съобщи зам. градската прокурорка на София Десислава Петрова.

Всички участници са задържани, а СГП е обвинила и седемте души за участие в банда, разпространявала дрога. Петима са обвинени за разпространение на различни видове дрога, а един от тях и за държане с цел разпространение в големи размери. Откритата дрога е от различни видове - амфетамини, коноп, метамфетамин, MDMA и кокаин, обясни Петрова. Смята се, че от гаража в адреса, където бяха задържани мъжете, дрогата е качвана в апартамент. Там постоянно имало човек, от когото пласьорите зареждали.

Членове на бандата понякога били засичани около училищата. Бандата била следена около 2 месеца от полицията и ГДБОП. Бил разработен план за действие след съгласуване с главния секретар на МВР и така били задържани. Част от причината да действат по-бързо, но и с доказателства било именно това, че пласират на младежи, обясниха зам. шефът на ГДБОП Дарин Костов и началникът на отдел "Криминална полиция" в ГДНП Ангел Папалезов. Папалезов посочи, че МВР следи за дрога в и около заведения и училища, както и места, където се събират тийнейджъри.

Двамата обясниха, че усилията на МВР в борбата срещу дрогата са постоянни, а не само след случая, при който ученичка на 16 години загина след падане от петия етаж на блок в Благоевград след парти с дрога.

Петрова обърна внимание, че много млади хора си мислели, че ако ги хванат с малки количества дрога, нямало да понесат наказателна отговорност. Така се движели дилърите. Тя посочи, че в сайта на прокуратурата се качват съобщения и за присъди за малко количество дрога и се стига до осъдителни присъди. Посочи, че разпространението на дрога е с висока степен на обществена опасност. Наказанието е до 8 години затвор, а за големи количества - до 12 години. Тя посочи, че излизането от подобни групи е сложно, а и води до други престъпления като насилие и изпиране на пари.

Обясни, че наркобандите са изобретателни. При един задържан с дрога бързо се появявал нов. А Папалезов обясни, че всяка година има ръст между 5 и 10% на престъпленията, свързани с дрога. Обясни, че това не са епизодични реакции на МВР, а ежеседмично имало операции. И призова както родители, така и очевидци да подават сигнали, за да може МВР да си свърши работата.