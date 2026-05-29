Бойко Рашков пита къде е Олег Невзоров

Олег Невзоров вече не е в България и че е напуснал страната вчера в късните следобедни часове през някои от северните гранични контролни пунктове.

С такава неофициална информация разполага депутатът от ПП Бойко Рашков. В парламентарните кулоари днес той попита къде е украинският бизнесмен, а въпросите бяха отправени задочно към премиера Румен Радев, както и към ДАНС.

Олег Невзоров е основател и ръководител на международната строителна корпорация КУБ. Повече от 20 г. тя развива инфраструктурни проекти в Източна Европа, а след началото на войната в Украйна открива представителство във Варна. Неофициално се знае, че е таен свидетел по делото срещу кмета Благомир Коцев. А през последните дни стана особено актуален покрай незаконното селище "Баба Алино" край Варна.

В сряда премиерът Радев обяви, че веднага ще започне проверка защо бившият председател на ДАНС Деньо Денев е отменил заповед за екстрадиция на Невзоров през 2025 г.

Днес бившият вътрешен министър обяви, че през 2025 г. се е провело съвещание в ДАНС, на което е присъствал "високопоставен служител от агенцията, който на практика е внесъл предложението, аргументирано, мотивирано и т.н.".

"Неясно защо само след няколко дни след установяването или произнасянето на тази заповед е издадена друга обратна такава, с което първата се отменя", каза Рашков. Според него е интересно е какви са били данните и фактите за изгонване на украинеца - решение за екстрадицията от България можело да бъде взето, само ако ДАНС е имала информация, че страната е била застрашена. "Иначе такава заповед за изгонването на Невзоров не би следвало да бъде издавана. Какви са данните обаче за няколко дни да се промени на 180 градуса позицията на ДАНС за отмяна на екстрадицията на Невзоров и той да остане в България", попита депутатът.