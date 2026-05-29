Нашествие на марокански скакалци край Петрич и Сандански, започва пръскане

Нашествие на марокански скакалци в общините Сандански и Петрич. Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов събра днес част от членовете на Щаба за защита при бедствия след получено уведомително писмо от директора на ОДБХ- Благоевград инж. агр. Туфчо Сандъкчиев за наличието на масово намножаване на марокански скакалец на територията на община Сандански и община Петрич.

В най-висока плътност мароканският скакалец е установен в землището на с. Плоски, община Сандански. Установените огнища с висока плътност до „неизброима" там са с площ около 800 дка. Засегнати от неприятеля са пустеещи земи, пасища и ливади. Няма засегнати площи със земеделски култури. Обследвани са и 1200 дка в землището на с. Джигурово и с. Ладарево. Вредителят е установен в местностите Дреновец, Фусковица и над селото.

В община Петрич в землищата на с. Марикостиново и с. Генерал Тодоров са обследвани съответно 300 дка и 1200 дка. Наблюдава се увеличена популационна плътност на неприятеля до „неизброима". На всички обследвани територии скакалците са в стадий втора-трета възраст.

Намножаването на вредителя е силно обезпокоително, което наложи предприемането на спешни мерки за справяне с разпространението на марокански скакалец на територията на двете общини, за да бъде предотвратено разпространението и в други съседни общини.

​Представителите на Щаба решиха да се извърши третиране с препарат, щадящ и безопасен за пчелите и хората, като пчеларите ще бъдат своевременно уведомени за предстоящото третиране. Координирани бяха действията между институциите, които ще се включат в процеса по ограничаване на разпространението на вредителя.

При подходящи метеорологични условия третирането на площите с подходяща техника ще започне, най-вероятно, във вторник – 02.06.2026 г. в ранните часове на деня.