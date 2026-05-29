Купища дрехи менте откриха в склад до Поморие

12 307 тениски, спортни екипи, плажни кърпи и чехли менте на иввестни търговски марки са иззети при специализирана операция на

"Икономическа полиция" в склад до Поморие срещу "Винпром - Черноморско злато", съобщиха от Областната дирекция на полицията в Бургас. Фалшификатите са от марките NIKE, PRADA, GUESS, BOSS и др., Складът стопанисвал 71-годишен мъж ог Пловдив.

"При извършените полицейски действия по безспорен начин е констатирано, че се касае за престъпление против интелектуалната собственост", казаха от МВР.

По случая е образувано досъдебно производство.