ВиК-Габрово: Водата в Габрово и Севлиево вече е годна за пиене

Трима министри пристигнаха в Севлиево в понеделник, за да огледат щетите: социалната Наталия Ефремова, регионалният Иван Шишков и земеделският Пламен Абровски.

По физико-химични показатели водата на територията на общините Габрово и Севлиево отговаря на нормативните изисквания за качество и е годна за питейно-битови цели, съобщиха от ВиК – Габрово.

От дружеството посочват, че след обилните валежи на 22 и 23 май и по предписание на Регионалната здравна инспекция в Габрово са предприети извънредни мерки за нормализиране качеството на водата в засегнатите райони. Със заповед на управителя на дружеството са извършени механично измиване и дезинфекция на наводнени водовземни съоръжения, помпени станции, резервоари и шахти, както и увеличаване на количеството подаван дезинфектант съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

На 28 май акредитираният Лабораторен изпитвателен комплекс на ВиК–Габрово е взел проби от водата в населени места и квартали на територията на общините Габрово и Севлиево, включително в квартали на Габрово, села в община Севлиево, както и в пунктове в град Севлиево.

Резултатите от изследванията по физико-химични показатели, излезли на 29 май, показват, че пробите отговарят на изискванията за електропроводимост и pH, а стойностите на манган, нитрати, нитрити, амоняк, желязо и хлор са в допустимите норми. В норма са също показателите за вкус, мирис и мътност, посочват от дружеството.

По информация на ВиК–Габрово във всички пунктове на пробонабиране водата отговаря на нормативните изисквания по физико-химични показатели.

Резултатите от микробиологичните изследвания се очаква да бъдат готови на 1 юни.

Вчера от РЗИ Габрово посочиха, че в няколко населени места от област Габрово все още има отклонения в качеството на питейната вода, като в засегнатите райони продължава да бъде в сила забрана или ограничение за използване на водата за питейни нужди, припомня БТА.

