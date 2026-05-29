Представители на ЕРМ Запад и Електрохолд обсъдиха кампанията с консултативния орган към ДАЗД

Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обсъди кампанията „Животът струва повече от лайковете". Представители на ЕРМ Запад и Електрохолд съвместно с децата разгледаха възможностите за ангажиране на нови лица и институции, както и разработването на допълнителни инструменти, така че кампанията да достигне до по-голяма аудитория младежи.

Инициативата с хаштаг #StayAliveChallenge е насочена към една опасна тенденция сред тийнейджърите – в търсене на популярност те да се качват върху електрически стълбове и съоръжения, за да правят видеа или снимки за социалните мрежи.

По време на срещата представителите на ЕРМ Запад и Електрохолд запознаха участниците с конкретните физически опасности от токов удар, механизма на действие на електрическия ток върху човешкото тяло и алтернативни начини за себеизразяване, далеч от рисковото поведение. Последствията от опасната „игра с тока“ често са тежки изгаряния, падане от десетки метри и опасност за живота. Пред участниците бяха представени основните правила за реакция при забелязана опасност. Младежите бяха поканени да се превърнат в посланици на кампанията в своите общности.

Кампанията #StayAliveChallenge говори на езика на младите хора, но с важно послание: „Животът ти е по-ценен от всяко стори. Лайковете изчезват. Последиците остават." Освен за рисковете, разговорът беше и за алтернативите – как младите хора могат да бъдат смели, различни и забелязани, без да поставят живота си в опасност.

Зад кампанията „Животът струва повече от лайковете“ застават Министерството на образованието и науката, ДАЗД, ЕСО, Енерго-Про, БДЖ, НКЖИ, УМБАЛСМ „Пирогов" и Столична община. Към инициативата се включват и инфлуенсъри, както и творчески проекти като Sofia Graffiti Tour и „Гласът на София", които насърчават младите хора да търсят адреналин и признание по безопасен начин.

В стила на социалните мрежи #StayAliveChallenge отправя и свое предизвикателство към младежите – да разкажат на трима приятели какви са рисковете, да споделят посланието с хаштаг #StayAliveChallenge в социалните медии и да спрат някого, ако е споделил с тях, че възнамерява да направи нещо опасно. Защото истинските герои не рискуват живота си за популярност. Те пазят себе си и другите.

