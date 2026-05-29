Заключителна пресконференция отчете успешното обновяване на ОУ „Отец Паисий"

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Със заключителна пресконференция Община Русе отчете успешното изпълнение на проекта за обновяване на ОУ „Отец Паисий". На събитието присъстваха заместник-кметът и ръководител на проекта Енчо Енчев, началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева, директорът на училището Биляна Алексиева, екипът по проекта и представители на фирмите изпълнители. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Проектът се реализира със 100% финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, като общата стойност на инвестицията е близо 1,5 млн. евро. Крайният срок за приключване на дейностите е 31 май.

В рамките на проекта са извършени основен ремонт и мерки за енергийна ефективност, подменена е дограмата, ремонтирана е фасадата, изолиран е покривът и е изградена достъпна среда с рампи. Обособени са и нови STEM пространства за съвременно обучение.

В резултат на изпълнените дейности класът на енергопотребление на сградата е подобрен от клас F на клас B.

Тъй като сградата е паметник на културата, предстои становище от Националния институт за недвижимо културно наследство, след което обектът ще бъде въведен в експлоатация.

Дейностите се извършват по проект „Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ОУ „Отец Паисий" – гр. Русе".

