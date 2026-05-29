5.5 на сто ръст на пътуванията в чужбина през април отчита НСИ

С 5,5 на сто се увеличават пътуванията на българи в чужбина през април на годишна база, а посещенията на чужденци в страната намаляват с 1,4 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

822 400 са напуснали пределите на страната пред април 2026 г., като е регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели.

Посещенията на чужденци в България са 786 500 или с 1,4 на сто по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е намаление с 4,8 на сто на пътуванията с други цели и с 1,3 на сто - със служебна цел, докато тези с цел почивка и екскурзия се увеличават с 3,2 на сто. Транзитните преминавания през страната са 30,8 на сто от всички посещения на чужди граждани в България.

Справка в НСИ показва, че пътуванията на българи в чужбина през април 2025 г. са били 779 300 или с 10,1 на сто повече от април 2024 г., а посещенията на чужденци в страната - 797 800, което е било с 0,6 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 224 000, Гърция - 162 700, Румъния - 82 400, Сърбия - 55 600, Република Северна Македония - 40 100, Германия - 39 600, Италия - 36 700, Австрия - 27 300, Франция - 24 800, Испания - 22 000.

Най-много посещения в България са направили гражданите от: Турция - 182 500, Румъния - 179 700, Гърция - 134 100, Сърбия - 50 800, Германия - 29 700, Република Северна Македония - 28 900, Украйна - 23 900, Италия - 14 300, Полша - 13 400, Испания - 10 700.