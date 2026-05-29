Заловиха подпалвач, извършил 3 палежа в Монтана и село Николово пред 2025 г.

Служители от Районно управление – Монтана заловиха врачански жител, извършил 3 палежа в Монтана и село Николово миналата година. Като съпричастни към престъпленията са задържани още двама жители на област Враца.

Първият палеж бил осъществен на 5 септември 2025 г. на паркинг до магазин в ж.к. „Парта", където бил запален двигателния отсек на лек автомобил "Мазда 3", собственост на 50-годишна жена от Монтана. Огънят напълно унищожил двигателния отсек, като били деформирани и изгорели предните десни калник и фар на автомобила. На 17 септември 2025 г. в 23,50 ч. в монтанската местност "Лъката" бил запален автосервиз, собственост на 41-годишен монтанчанин. Унищожени били оградни платна от стените на сградата и дърва за огрев в склад, намиращ се пред нея.

На 25 ноември 2025 г. около 23,20 ч. била запалена гаражната клетка в с. Николово, община Монтана, собственост на 52-годишен монтански жител. При палежа изгорял паркиран вътре "Rent a car" лек автомобил, ползван от монтанска фирма. Огънят унищожил напълно гаражната клетка и обхванал 20 кв.метра от покривна конструкция на прилепена към гаража лятна кухня.

В резултат на проведените множество оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия под надзора на Окръжна прокуратура - Монтана служители от Районно управление - Монтана установили и задържали извършителя на палежите – 43-годишен жител на област Враца. Спрямо него е постановено задържане за срок до 72 часа, като предстои Окръжна прокуратура - Монтана да внесе искане в Окръжен съд - Монтана за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

За 24 часа са задържани още двама мъже от област Враца, на 36 г. и 53 г., за които са събрани данни за съпричастност към извършените палежи. Работата по случаите продължа под надзора на прокуратурата