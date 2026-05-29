Осъден на 3 г. и 3 м. затвор за порно снимки с малолетни иска по-лека присъда

Педофил, осъден за създаване на порнографски материали с малолетни е обжалвал в Окръжния съд в Смолян наложената му ефективна присъда от три години и три месеца лишаване от свобода, пише БТА като се позовава на председателя на инстанцията Петър Маргаритов. Подсъдимият признава вината си, но оспорва размера на наложеното наказание, като счита, че то е завишено. Делото предстои да бъде разгледано от въззивната инстанция.

Делото срещу 58-годишния Борис Попов от София започна през миналата година в Районния съд в Девин. Той е обвинен в създаване и съхраняване на порнографски материали с участието на непълнолетни лица. Делото бе разгледано по съкратеното съдебно следствие в частта за събиране на доказателства чрез експертизи и изслушване на вещите лица, без разпит на свидетели.

Това е втора присъда на Попов, след като през 2023 г. Окръжният съд в Смолян потвърди наказанието му от две години лишаване от свобода при първоначален общ режим за блудство с деветгодишно момиче.

Според материалите по делото престъплението е извършено на 1 януари 2022 г. в хотел в село Ягодина, община Девин. След подаден сигнал от майката на детето е започнало разследване. При извършените процесуално-следствени действия е иззет мобилният телефон на обвиняемия, в който са открити снимки, станали основание за образуването на последващо производство за порнографски материали.