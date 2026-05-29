Прокурор Дафин Каменов отговори на Демерджиев: Няма да допусна да се злоупотребява с името ми, включително в партийни свади

Няма да допусна да се злоупотребява с името ми, включтелно в партийни свади за сметка на правовия ред, това заявява зам.-окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов. Изявлението му, изпратено до БТА е в отговор на вчерашната публична изява на министър Демерджиев, с която квалифицира действията ми по служба като опит за възпрепятстване на разследвания, включително започнатото срещу кмета на Кърджали по подозрения в длъжностно престъпление.

"Изрично заявявам, че отправените срещу мен и действията ми по служба публични обвинения са съвършено неверни и неотговарящи на обективната действителност", заявява Каменов.

Подчертава, че във всичките си действия се ръководил единствено от закона и свободно формираното си вътрешно убеждение.

"Всичките ми действия по служба са били законосъобразни и за извършването им своевременно съм уведомявал ръководството на прокуратурата. В тази връзка не съществува възможност прокуратурата да ограничи правомощията на разследващите полицаи да извършват каквито и да е действия в условията на неотложност, ако органът счита, че такива са налице", пише Каменов.

Счита, че изявлението на министъра и предхождащите го действия на органите на МВР подкопават независимостта на съдебната власт и накърняват принципа на разделение на властите. А "спекулативните и необосновани твърдения за зависимости" уронват личния му и институционален авторитет.

"Няма да допусна да се злоупотребява с името ми, включително в партийни свади за сметка на правовия ред.

След изясняване на фактите и установяване на законосъобразността на поведението ми ще предприема нужните действия по съдебен ред, за да защитя накърненото ми добро име и професионална репутация, представляващи единственият ми придобит по служба актив", завършва прокурорът.