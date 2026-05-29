Подсъдимият по делото "Сияна" остава окончателно в ареста

Великотърновският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража" за подсъдимия по делото „Сияна". Преди това, искането на шофьора да излезе от ареста е оставено без уважение от Плевенския окръжен съд.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна частна жалба от защитника на подсъдимия срещу определението на ОС-Плевен.

Съставът на въззивния съд намира, че и към настоящия момент, наличните доказателства не разколебават обоснованото предположение за съпричастност на подсъдимия към деянието, за което е предаден на съд. Не са налице нови обстоятелства, обуславящи изменение на мярката му в по-лека такава, съобщават от съда. Не може да се приеме и че е отпаднала реалната опасност обвиняемият да се укрие, тъй като е предаден на съд за тежко умишлено престъпление с предвидена висока наказателна санкция от законодателя, като именно тежестта на предвиденото наказание би могло да го мотивира да се укрие с цел избягване на евентуална наказателна репресия. Реалната опасност да извърши престъпление се извлича от значително завишената обществена опасност на самото престъпно деяние, както и от завишената обществена опасност на подсъдимия.

От събраните доказателства се установява, че същият е санкциониран нееднократно по административен ред за извършени нарушения по ЗДвП, свързани с превишаване на скорост, както и двукратното му осъждане в миналото за шофиране, докато е с отнета книжка.

Съставът на Апелативен съд – Велико Търново също така приема, че задържането на подсъдимия не може да бъде определено като продължително или такова извън разумния срок и на този етап мярката за неотклонение „задържане под стража" е адекватна.

Определението на Апелативен съд – Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване.