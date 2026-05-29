Глоба за шофиране без Гражданска в Пловдив падна заради грешка на КАТ

Камионът е на търговско дружество, а е санкционирано не то, а законният му представител

Товарен автомобил беше засечен да се движи по "Асеновградско шосе" в Пловдив без задължителната застраховка "Гражданска отговорност", но наложената глоба от 2000 лв. падна в съда. Камионът е заснет от камера на Пътна полиция на 15 септември м. г. и в резултат е издаден електронен фиш.

При последвалото обжалване той е отменен от Районния съд в Пловдив, защото във фиша като нарушител фигурира не асеновградското дружество, собственик на автомобила, а законният представител на фирмата. Отделно не е посочено тези 2000 лв. дали са глоба, както се полага за физическо лице, или имуществена санкция, както се изисква за фирма. На това основание фишът е обявен за незаконосъобразен с решение, което подлежи на обжалване пред административните магистрати.