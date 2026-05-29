Прокуратурата в Благоевград с протест срещу пускането на обвинения за убийството на ученичката Ивана

Държавното обвинение готово при нужда да прецизира за какво го е подвело под отговорност

Окръжна прокуратура-Благоевград изготви протест срещу определението на съда, с което е оставено без уважение искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия по дело за извършено умишлено убийство, съобщиха оттам.

Те не назоваха имена, а посочиха обвинения Александър Георгиев с инициали. Той е подведен под отговорност за умишленото убийство на 16-годишната ученичка Ивана. Смята се, че я е блъснал от терасата на петия етаж. Съдът обаче го пусна без мярка за неотклонение и дори в своя позиция посочи, че липсват доказателства.

Държавното обвинение счита, че на този етап от разследването на тежкото престъпление са събрани доказателства за съпричастността на обвиняемия А. Г. по отношение на настъпилия тежък резултат, пишат от прокуратурата.

И посочват, че извършват множество действия по разследването, имало разпити на свидетели и се назначавали нови експертизи. "Събраните доказателства ще се анализират в цялост, като при необходимост ще се направи прецизиране на правната квалификация на обвинението", допълват от прокуратурата и посочват, че протестът е внесен в Окръжен съд-Благоевград.

Днес в 18 часа в Благоевград ще има бдение, организирано от бащата на Ивана - бившият полицай Стойне Стойнев. "Дъщеря ми е насилвана и убита! Какво е преживяло това дете! А съдът пусна на свобода убиеца й! Нямало доказателства! Истината е една и тя ще излезе наяве!", разказа той. Бащата има снимки, които показват, че върху детето му е упражнено насилие преди смъртта.

Стойнев твърди, че това е било заключението и на съдебния лекар. "Всички ще си получа заслуженото! Вижте профила на Александър, който бе задържан и пуснат след това в приложение на Инстаграм. Там става ясно всичко! Той е последовател на онзи, който беше обезобразил Дебора!", допълни гневният баща.