Габрово отбелязва Деня на детето с празнична програма, концерти и игри на открито

Община Габрово организира мащабен празник по повод Международния ден на детето – 1 юни, който ще събере най-малките жители на града и техните семейства в следобедните часове на площад „Възраждане" и в парк „Градинката с мечето". Събитието ще предложи музика, игри, артателиета, спортни занимания, танци и още много активности на открито.

Началото ще бъде поставено в 16:30 часа на сцената на площад „Възраждане" със спектакъла на детските градини „Градът на мечтите". От 18 часа отново там публиката ще може да се наслади и на концерт на Фолклорен ансамбъл „Габровче", а при лошо време той ще се проведе в Дома на културата „Емануил Манолов".

Паралелно с концертите в любимия на габровци парк „Градинката с мечето" от 17:30 часа ще започне артистична програма с игри и забавления. Предвидени са творчески дейности, изработване на хвърчила, рисуване, игри за памет и координация, както и различни спортни предизвикателства, сред които крикет, футболен слалом, баскетбол, мини щафети и семейни игри.

Специални гости на празника ще бъдат любими приказни герои, които ще посрещат децата за снимки и весело настроение. За всички участници са подготвени изненади, награди, 360-градусова атракция и положителни емоции.

В организацията и провеждането на събитието се включват Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, детският отдел на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов", аниматори от център „Весели патиланци", денс клуб „Олимпея", вокални и фолклорни формации, социални услуги и детски градини.