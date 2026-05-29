Храни с изтекъл срок на годност и без документи за произход намериха в Ловеч

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при Областната дирекция (ОД) на МВР – Ловеч са установили хранителни продукти, част от които са с изтекъл срок на годност и без документи за произход, съхранявани в нерегистрирани и нелицензирани складови помещения. Това е станало в хода на специализирана операция вчера, съобщават от ОД на МВР – Ловеч.

Полицейски служители и представители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Ловеч и Териториалната дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) – Велико Търново са извършили проверка по сигнал в два нелицензирани склада в града. Обектите са били използвани за съхранение на продукти от животински и неживотински произход и са функционирали в нарушение на действащото законодателство. При проверката са открити 4 кг сирене, над 20 кг кашкавал, 115 опаковки с кисело мляко (от овче, краве, козе и биволско мляко), над 8 кг имитиращ млечен продукт с палмово масло, като всички са били разпределени в опаковки с различен размер и грамаж. Установени от контролните органи са още пет кашона с кроасани, 50 пакета с чипс, захарни изделия, около 100 стека с безалкохолни напитки и около 15 стека с минерална вода от различен вид. Продуктите са били предназначени за разпространение в търговската мрежа на дребно.

Данъчните служители са установили и нарушения, свързани с отрицателна касова разлика в обектите. За констатираните нарушения са съставени протоколи, два акта за административни нарушения от ОБДХ – Ловеч и два акта за административни нарушения от ТД на НАП – Велико Търново, пише БТА.

Складовете са запечатани, продуктите са възбранени и предстои издаване на разпореждане за унищожаване в екарисаж на стоките от животински произход.

Преди малко повече от месец в Луковит бяха унищожени 366 кг месо и част от склад беше запечатан от Българската агенция по безопасност на храните.