Велико Търново кани на голям детски празник по случай 1 юни

В утрешния съботен ден – 30 май, Велико Търново кани на голям детски празник по случай Международния ден на детето – 1 юни. Забавленията започват в 11 ч., а мястото е парк „Дружба".

Разнообразни игри, много забавления, музика, песни, танци, спорт и активности, демонстрации, както и много изненади са подготвили организаторите от Община Велико Търново и партньорите, които участват в инициативата, канят от администрацията.

Спортният празник е подготвен от Дирекция „Младежки дейности, спорт, туризъм и демографски политики" в Общината.

В съботния ден ще се проведе и още едно спортно-туристическо събитие – поход от Велико Търново до Ксилифор. Това е и финал на пролетния дял на кампанията „Движи се и победи", която се реализира от Общината, Регионалната здравна инспекция, Туристическо дружество „Трапезица" и др.

Походът започва в 8 чл, четири са стартовите локации – обръщалото в кв. „Асенов", обръщалото в кв. „Света гора" (студентските общежития), с. Арбанаси – телевизионната кула, както и с. Шереметя. След финала на прехода в парк „Ксилифор" ще се проведе голям спортен празник с много игри и състезания, началото му е в 10 ч.