ГДБОП разкри наркоферма в Челопечене, била скрита в мандра (снимки и видео)

Оранжерията за марихуана била скрита в манда. СНИМКА: ГДБОП

 Над 900 растения били отглеждани в стопанство за отглеждане на крави

Антимафиоти откриха над 900 стръка канабисови насаждения в различен стадий на растеж, отглеждани в прикрити като кравеферма помещения в село Челопечене, област Добрич. Това съобщиха от ГДБОП на фейсбук страницата си. 

Акцията била вчера и по нея работили с Окръжна прокуратура – Добрич и със съдействието на служители на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Добрич. 

При акцията в оранжерията са открити  над 620 растения в различен стадий на растеж и 300 броя разсад, както и близо 4 килограма суха тревиста маса. Тя била оборудвана – със специална осветителна, вентилационна и климатична системи и приспособления за отглеждане на марихуана.

Задържан за 24 часа е мъж, собственик на стопанството, а по случая е образувано досъдебно производство.

Освен това от ОДБХ установили, че няма дейност по млеконадой и наличните животни са в лошо състояние. Издадени са съответните предписания от компетентността на институцията.

