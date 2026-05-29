НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

Хванаха швед, крил се в хостел в Студентски град заради присъда от 2 години затвор

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

24-годишен швед е бил задържан в хостел в столичния Студентски град, съобщиха от Главна дирекция "Национална полиция". Той бил обявен за общодържавно и международно издирване заради влязла в сила 2-годишна присъда за тежка телесна повреда.

Информацията за него дошла по линия на оперативното взаимодействие на Европейска мрежа на екипите за активно издирване на бегълци /ЕNFAST/ с FAST Швеция. Така било установено, че мъжът пребивава в хостел в кв. „Студентски град" в София, а бързо след това го задържали. 

Продължава работата по изпълнение на издадената му европейска заповед за арест.

