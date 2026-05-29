Хванаха 47-годишен с фалшиви 8840 евро в Стара Загора

При спецакция в Стара Загора е задържан 47-годишен мъж заради притежание на фалшива валута.

На 27 май полицаите са извършили проверка на ползвания от него товарен автомобил. При претърсването са открити и иззети 242 неистински банкноти с номинал 20 евро и още 80 фалшиви банкноти с номинал 50 евро, като общата стойност на ментетата възлиза на 8840 евро, съобщи Би Ти Ви.

Нарушителят първоначално е бил отведен в ареста за срок до 24 часа, като по случая незабавно е започнато досъдебно производство по член 244 от Наказателния кодекс под прекия надзор на Окръжна прокуратура Стара Загора.

На 28 май на мъжа е повдигнато официално обвинение и с постановление на наблюдаващия прокурор престоят му в ареста е удължен на 72 часа, а активната работа по документирането на престъплението продължава и в момента.