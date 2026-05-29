Кражбите с взлом са намалели през 2025 г., отчита Софийската районна прокуратура

Регистрираните престъпления през 2025 г. са 1102, което представлява спад спрямо предходни години. През 2024 г. те са били 1163, а през 2023 г. - 1385. Това показва отчетен доклад на Софийската районна прокуратура.

Днес бе дадено началото на Национална кампания за превенция на домовите кражби, която се провежда за втора година. Тя е организирана от Националния съюз на ключарите в България и се подкрепя от Софийска районна прокуратура, Главна дирекция „Национална полиция", СДВР, Академията на МВР, Синдикална федерация на служителите в МВР, Столичната община.

"Тенденцията в Софийска районна прокуратура показва положително и устойчиво намаляване на броя на взломните и домовите кражби. Особено важно е, че паралелно с намаляването на броя на тези престъпленията, се отчита и значително повишаване на тяхната разкриваемост", каза говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова по време на откриването на кампанията.

По данни от отчетния доклад на СРП за 2025 година разкриваемостта на този вид престъпления се е увеличил с 10%, като е достигнал над 50 на сто в сравнение с миналите години. Прокурор Стефанова обясни, че положителната тенденция се дължи на доброто взаимодействие между прокуратурата, органите на МВР и всички компетентни институции.

"В прокуратурата кражбите стигат, когато вече са извършени и вярваме, че подобен вид превенция ще доведе до още по-добри резултати - спад на този вид престъпления", каза още Александра Стефанова.

Националната кампания за превенция на домовите кражби има за цел да осведоми обществото за видовете ключалки и нивата на сигурност, защото това престъпление съществува заради липса на такава информация, каза председателят на НСКБ Андрей Сапунджийски. Той допълни, че миналата година кампанията е имала ефект.