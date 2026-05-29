За ден 14 шофьора дадоха положителен тест за алкохол, 2 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 14 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, 1 e отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 2, трима са отказали тестване, съобщиха от полицията.

106510 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 22-28 май 2026 г. Извършен е контрол на 126870 водачи и пътници. Съставени са 29262 фиша и 2757 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 174 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 79 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 95 - с над 1,2 на 1000, а 17 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 34 водачи, 18 са отказали да бъдат тествани.

15 115 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17845 водачи и пътници. Съставени са 4414 фиша и 357 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.