Рецидивист е осъден на 10 месеца затвор за побой над жена си

Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 10 месеца, по отношение на обвиняем, който се признава за виновен в нанасяне на лека телесна повреда, на жената, с която е бил във фактическо съпружеско съжителство и на друга жена, с което е живял в едно домакинство. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и обвиняемия. Определението на РС – Дупница е окончателно и не подлежи на обжалване.

Подсъдимият Й. Г., понастоящем в Затвора-Бобов дол, осъждан, се признава за виновен в това, че на 21 ноември 2025 г. в гр. Дупница е причинил лека телесна повреда на жена от същия град, като и е нанесъл удари с юмруци, с метален предмет и ритници с крака, по главата и цялото тяло, като деянието е извършено в условията на домашно насилие, а именно упражнил е физическо насилие на лице, с което е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Подсъдимият се признава за виновен и в това, че на 21.11.2025 г. в гр. Дупница, е причинил лека телесна повреда на друга жена, като й е нанесъл удари с юмруци, с метален предмет и ритници с крака, по главата и цялото тяло, като деянието е извършено в условията на домашно насилие, а именно упражнил физическо насилие на лице, с което е живял в едно домакинство. На подсъдимия е наложено едно общо, най-тежко наказание за двете престъпления, а именно „Лишаване от свобода" за срок от 10 месеца, при първоначален „строг" режим на изтърпяване на наказанието.