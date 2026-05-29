Стабилизираха 17-годишния от наркопартито в Благоевград, вече не е в реанимация

17-годишният младеж от Благоевград, който постъпи по спешност в болница "Пирогов" след наркопартито в Благоевград, вече е изведен от реанимация.

Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Той е настанен в неврохирургията на "Пирогов" в стабилно състояние, контактен и адекватен.

16-годишната ученичка Ивана беше открита мъртва пред блок 17 в кв. „Струмско" след падане от апартамент на петия етаж, където е имало абитуриентско парти. От другата страна на сградата бе намерен в тежко състояние и 17-годишният ѝ приятел Д. С.

20-годишния студент Александър Георгиев е подведен под отговорност за умишленото убийство на 16-годишната ученичка. Смята се, че я е блъснал от терасата на петия етаж. Съдът обаче го пусна без мярка за неотклонение и дори в своя позиция посочи, че липсват доказателства.