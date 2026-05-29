Вижте седмичния отчет на община Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- продължават строителните дейности по цялостен ремонт на тротоара по бул. „Цар Освободител" - от страната на Централен общински пазар, положена бе нова паважна настилка;

- продължават довършителните дейности по благоустрояването на пространството към бл. „Странджа планина" в кв. „Родина" - полагане на бетонови паркоелементи на последната зона за паркиране, както и полагане на паважна настилка на подхода към детската площадка;

- продължават ремонтните дейности и полагането на настилка от естествен камък в зоната за отдих около обновеното езерце до чешмата „Черното момиче" в Лесопарк „Липник";

- продължават строителните дейности по благоустройство на парковата територия в източната част на Парка на младежта, намираща се до Общинската тенис база, където бяха положени ограничителни бетонови ивици и монтирани нови стълбове за парково осветление, извършени бяха дейности по изграждане на подземна тръбна кабелна мрежа за захранване и залесяване с дървесни видове;

- извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „България" /в района на кръговото кръстовище на ГКПП „Дунав мост"/, бул. „Тутракан" и ул. „Касева чешма";

- приключиха дейностите по подготовка за полагане на нова асфалтова настилка от два пласта на улици в кв. „Здравец – Изток":

- локалното пътно платно на ул. „Рига";

- ул. „Рига" - в участъка между кръстовищата с ул. „Будапеща" и ул. „Яна войвода";

- ул. „Будапеща";

- ул. „Киев";

- ул. „Орлово гнездо" със зоната за паркиране - в участъка между ул. „Братислава" и ул. „Нови Сад". Извършени бяха машинно технологично фрезоване на старата настилка, локални ремонти на нестабилна пътна основа на места, извозване на строителни отпадъци и др.;

- в населените места и кварталите на територията на община Русе бе извършено наземно третиране срещу комари;

- по график бяха измити ул. „19-ти Февруари", ул. „Стефан Стамболов", ул. „Николаевска", ул. „Сент Уан", ул. „Любен Каравелов", ул. „Баба Тонка", ул. „Изгрев", ул. „Зорница", ул. „Шипка", ул. „Чипровци", ул. „Тича", ул. „Александър Хаджирусет", ул. „Стоян Михайловски", ул. „Добри Дойников", ул. „Борисова", бул. „Придунавски", бул. „Фердинанд", бул. „Тутракан", бул. „Трети март", бул. „Липник", бул. „Христо Ботев", бул. „Неофит Бозвели";

- извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване на компрометирани участъци по общински път с. Хотанца – с. Долно Абланово;

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „България" /вкл. и монтиране на нов стълб за улично осветление в района на Дъговия мост/, бул. „Липник" /вкл. монтиране на ново табло за управление на улично осветление/, ал. „Възраждане", ул. „24 май", ул. „Александровска", ул. „Йосиф Хербст" /вкл. и възстановяване на захранваща мрежа/, ул. „Йосиф Цанков", ул. „Клисура", ул. „Лакатник", ул. „Мальовица", ул. „Никола Петков", ул. „Николаевска", ул. „Пристанищна" /вкл. и възстановяване на захранваща мрежа/, ул. „Тунджа", ул. „Хан Аспарух", както и по уличните мрежи на гр. Мартен и с. Червена вода;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места по алеите в Лесопарк „Липник" /вкл. и възстановяване на стълбове за осветление/, на пл. „Княз Александър Батенберг", в Парка на младежта и в околоблоковото пространство на бл. „Явор" в кв. „Здравец – Изток";

- монтирани бяха 9 нови и бяха подменени 7 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха 10 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Неофит Бозвели" с ул. „Борисова";

- положена бе хоризонталната пътна маркировка на бул. „Цар Освободител", ул. „Гео Милев", ул. „Иван Вазов", ул. „Еленин връх", ул. „Княжевска", ул. „Христо Г. Данов", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Петко Славейков", пред вх. „В" на бл. „84" в кв. „Здравец", пред вх. „А" на бл. „Куманово" в кв. „Възраждане – Юг" и пред вх. „В" на бл. „Родопи" в кв. „Здравец – Север" 1;

- продължава работата на мобилните центрове за приемане на отпадъци на територията на Русе, които работят от понеделник до петък на:

- ул. „Щип" /понеделник/;

- ул. „Родопи", между бл. „Бабуна планина" и бл. „Руй планина" /вторник/;

- ул. „Димчо Дебелянов" 2А /сряда/;

- ул. „Муткурова" 86, зад бл. „Цюр" 3 /четвъртък/;

- бул. „Христо Ботев", до бл. „13" /петък/;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 9 кучета, осиновени бяха 5 кучета и бе извършена ваксинация на 10 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- на 27 май бе отворена системата за ел. прием в първи клас за учебната 2026/2027 година;

- на 29 май бе обявено първо класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училища за учебната 2026/2027 година;

- извършена бе административна подготовка за 56-ото издание на Фолклорния събор „Златната гъдулка", който ще се проведе на 7 юни, съставени бяха сценарий и програма. Очакват се над 800 участници от Русе, Разград, Търговище, Шумен, Варна, Свищов, Велико Търново, Габрово, Плевен, Силистра, София, Пловдив, Сливен. Сред тях са и 30 деца от Дома за детско творчество в район Тараклия, Молдова, и 40 участници от с. Извоареле, Румъния;

- обобщена бе информацията за културния афиш на Община Русе за месец юни;

- извършена бе подготовка за организацията на събитията за тазгодишното издание на летния фестивал „Сцена под звездите", създаден бе дизайн за афиш;

- сключени бяха договори за провеждането на церемонията по случай 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, която ще се проведе в 11 ч. пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение на ул. „Александровска" 120;

- извършена бе подготовка на данните, във връзка в формулите за разпределение на средства след приемане на държавен бюджет;

- експерти на Община Русе взеха участие в откриването на STEM кабинети в образователни институции.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- успешно приключи проект BG-RRP-1.007-0028-C01 „Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ДГ "Слънце" - гр. Русе", находящ се на ул. „Шейново" 14", спазвайки договорения срок на изпълнение 31 май. Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост с над 670 хил. евро, както и със съфинансиране от Община Русе за подмяна на електрическата инсталация. Изпълнени бяха мерки за енергийна ефективност, достъпна среда, изграждане на фотоволтаична система и модерни STEM пространства. Обновената детска градина вече предлага по-безопасна, модерна и иновативна среда за обучение и развитие на децата;

- на 29 май в сградата на Община Русе бе проведена заключителна пресконференция по проект „Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ОУ „Отец Паисий"-гр. Русе". Продължителността на проекта е до 31 май и е със 100 % финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост, по линия на програма „Модернизация на образователната среда". Общата стойност на дейностите възлиза на 1 483 536, 68 евро. Изпълнени бяха мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и бяха обособени модерни STEM пространства;

- издадени бяха 12 разрешения за ползване на място на открито върху терени – общинска собственост и бяха издадени 2 временни удостоверения за заведения за хранене и развлечения и 2 удостоверения за регистрация на апартаменти и стаи за гости;

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава основният ремонт на ул. „Св. Наум" – положени бяха бордюри;

- продължава основният ремонт на бул. „Съединение", извършена бе подготовка на участъците, предвидени за локални ремонти и полагане на бордюри, както и подготовка на тротоари;

- продължава основният ремонт на ул. „Коледница", положени бяха бордюри;

- продължават преустройството и реконструкцията на съществуващи сгради и изграждане на топла връзка между тях в Дом за възрастни хора с физически увреждания ,,Милосърдие", извършени бяха външни довършителни работи, мазилки върху топлоизолацията по фасадите;

- продължава ремонтът на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3;

- продължават дейностите по подобряване на енергийните характеристики на бл. „Ильо войвода";

- продължават основният ремонт и дейностите по прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик - работа по преустройството на стаите и общите части и по външната изолация на сградата;

- продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

- извършени бяха 7 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- в изпълнение на решение на Общинския съвет в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста" бяха предоставени лилави гривни с QR код на потребителите на социалната услуга. Инициативата е насочена към повишаване сигурността на възрастните хора и улесняване на тяхното откриване при евентуално изгубване или дезориентация;

- проведени бяха конкурси за възлагане предоставянето на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства" и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция" на територията на община Русе;

- сключен бе договор с Центъра за психично здраве за предоставяне социалната услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства";

- експерти на Община Русе взеха участие в заседание на постоянната комисия на НСОРБ по демографски и социални политики. В рамките на двудневния форум представители на общините обсъждат ключови теми, свързани с развитието на социалните услуги и социалните политики на местно ниво;

- консултирани бяха 7 човека и бяха извършени 9 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на грижа;

- обработени бяха графиците и отчетите с положения труд на 135 социални асистенти;

- приети бяха 57 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 57 заявления за кандидати за лични асистенти;

- подготвени бяха графиците и бяха обработени отчетите с положения труд на 1590 лични асистенти;

- на 29 май бе обявено класирането за прием на деца в общински детски ясли;

- консултирани бяха 7 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- екипът по ранно детско развитие посети по график Детски ясли 4, 6 и 15. Проведени бяха дейности, насочени към стимулиране на грубата моторика. Обсъдени бяха затруднения, свързани с развитието и поведението на децата и на екипите бяха дадени насоки за работа с децата и техните родители. Проведена бе среща с майката на дете от детска ясла, съвместно с директора, относно наскоро поставена диагноза на детето и възможностите за подкрепа в общността;

- във връзка с програмата „Кодово име: Живот" 5-7 клас, бяха проведени 6 сесии с ученици от пети до седми клас на ОУ „Олимпи Панов" и ОУ „Тома Кърджиев";

- във връзка с програмата „От връстници за връстници" 8-11 клас, бе проведена сесия с ученици от осми клас на НУИ „Проф. Веселин Стоянов";

- във връзка с програмата „Спорт за свободен живот", бе проведена тренировка с деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в СК „Захариев файт тийм";

- проведени бяха 3 индивидуални консултации с младежи от експертите на Превантивно-информационния център;

- здравните медиатори обходиха кв. „Средна кула" и кв. „Селеметя", където консултираха 43 лица за Закона на здравното осигуряване, за задължителната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, както и за останалите задължителни имунизации. Проведена бе беседа с 11 деца на тема „Белите ми зъбки" и бе подпомогнат достъпът до медицински прегледи на 22 лица;

- изготвени бяха 45 карти за хора с трайни увреждания;

- на 25 май бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Цар Шишман", ул. „Николай Здравков", ул. „Цар Самуил" и бул. „Ген. Скобелев";

- на 26 май бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Тодор Александров".

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- проведени бяха срещи, във връзка с организацията на предстоящия световен кръг по водомоторен спорт, който ще се проведе през август в Русе;

- извършени бяха организационни дейности за провеждането на Празник на футбола, който ще се състои на 30 май;

- организиран бе транспорт за участие на русенски училища във финали на Ученически спортни игри;

- кметът Пенчо Милков награди състезатели на Хандбален клуб „Мартен 67" за завоювана шампионска титла за момчета до 11-годишна възраст;

- продължават ремонтните дейности на Градския стадион, във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига сезон 2026/2027 г.;

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на 120 години футбол в Русе, 70 години от създаването на Градския стадион и 50 години от извоюването на титлата „Студентски шампион" от Русенския университет „Ангел Кънчев" и за провеждане на Европейската младежка купа по стрелба с лък;

- извършен бе текущ ремонт на помещение в Общинската тенис база в Парка на младежта;

- извършено бе освежаване на помещенията в сградата на общинския басейн в СУ „Майор Атанас Узунов";

- продължава подготовката за XIX международен танцов фестивал „Танцуваща река", който ще се състои в Русе на 30 май;