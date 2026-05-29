Разбиха банда за трафик и разпространение на кокаин и хероин, шефът й я движел от затвора

Изнасяла наркотици за Гърция, но и пласирала в областите Благоевград и Кюстендил

Банда, продавала кокаин и хероин в областите Благоевград и Кюстендил, както и трафикирала дрога към Гърция, бе разбита при акция на ГДБОП, съощиха оттам на фейсбук страницата си. Лидерът на групата я движел от затвора, там бил и неин член.

Минути преди 3 часа тази сутрин бил задържан мъж, идентифициран като куриера на групата. Той бил хванат непосредствено преди ГКПП "Кулата" при опит да изнесе над половин килограм дрога - бруто тегло 0,530 кг., а полевият тест показал, че става дума за хероин.

Акцията се реализира под надзора на Окръжна прокуратура - Благоевград по образувано досъдебно производство срещу престъпна група за международен трафик на наркотични вещества - предимно кокаин и хероин, от Република България към Република Гърция, както и разпространение на наркотични вещества в двете области, пишат от ГДБОП.

Установено е, че лидерът на бандата осъществява контрол на дейността й от ареста в Благоевград. Към момента той, както и член на организацията изтърпяват присъда „лишаване от свобода" за друго престъпление.

При проведените над 10 действия по разследването се извършват лични обиски и претърсвания на адреси и автомобили.

По делото са извършени множество процесуални действия - разпити на свидетели, изискана е информация от мобилни оператори по законоустановения ред, както и са събрани доказателства относно местоположението и имотите, ползвани от лицата, чиято дейност е предмет на разследване.

В колата на куриера бил открит над половин килограм хероин. СНИМКИ: ГДБОП