Георги Клисурски: България не е обявена за държава в свръхдефицит

България не е обявена за държава в свръхдефицит - това решение ще бъде взето окончателно от Съвета на ЕС през юли. Това обясни за БНТ бившият служебен министър на финансите и настоящ заместник-кмет на София по финансите Георги Клисурски.

По думите му, ако до тогава правителството представи бюджет за 2026 г. с дефицит до 3% и прогноза за дефицити до 3% през следващите 3 години, България няма да влезе в процедурата по свръхдефицит и няма да търпи санкции.

"Управляващите имат пълно мнозинство в парламента и биха могли да предложат и приемат бюджет и прогноза, които отговарят на изискванията на ЕС. Въпросът е единстветно имат ли политическата воля да намалят ненужните разходи в държавата достатъчно", посочва Клисурски.