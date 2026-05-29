Почина дългогодишната журналистка от БТА Виолета Мицева

Почина Виолета Мицева, дългогодишен журналист в Българската телеграфна агенция (БТА), съобщиха нейни бивши колеги.

Професионалната ѝ дейност в БТА е свързана с международната журналистика, кореспондентската работа в чужбина и редактирането на специализирани информационни издания. От ноември 1974 г. до септември 1978 г. Виолета Мицева е кореспондент на БТА в Прага, Чехословакия. След това оглавява сп. ЛИК до началото на 80-те години. През 1986 г. е главен редактор на новосъздадената главна редакция „Печат“ в БТА. Под нейно ръководство редакцията издава редица ежедневни, седмични и специализирани бюлетини, сред които „Световна икономика и търговия“, „Информация за Китай“, „Младежта и светът“, „Военни проблеми“, „Проблемите на Западна Европа“, „Младежки вести от чужбина“ и „Културен живот“. Според спомен на журналиста Георги Ведроденски, публикуван в книгата му за историята на БТА, малко след създаването на редакцията Мицева посочва, че нейният състав е от 32 души и че основна цел е разширяването на тематичния обхват и повишаването на качеството на продукцията чрез по-пълноценно използване на чуждестранния печат и емисиите на международните информационни агенции, сочат данни в архивите на БТА.

Виолета Мицева е сред авторите на аналитичните сборници „Светът“, издавани от БТА. Нейни текстове са включени в първата книга от поредицата – „Светът 1981/1982“, както и в следващи издания. Името ѝ фигурира сред авторите на анализи и кореспонденции по международни теми, публикувани от агенцията.