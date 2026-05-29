Започна бдението в памет на 16-годишната Ивана, която падна от 5-ия етаж на наркокупон в Благоевград.

Стотици граждани се събраха пред Съдебната палата в града по инициатива на семейството, с искане за справедливо правосъдие и установяване на истината за трагичната нощ в навечерието на 24 май. Стотици граждани се събраха пред Съдебната палата в Благоевград с искане за справедливо правосъдие Снимка: Тони Маскръчка

На бдението присъства и бащата на загиналата при катастрофа Сияна Николай Попов. Бащата на Сияна също беше на протеста Снимка: Тони Маскръчка

Близки, роднини и приятели на семейството отправят апел за активна гражданска позиция и за по-ефективна държавна политика срещу разпространението на наркотици сред младите, което определят като „бич за децата".

Ивана беше открита мъртва пред блок 17 в кв. „Струмско" след падане от апартамент на петия етаж, където е имало абитуриентско парти. От другата страна на сградата бе намерен в тежко състояние и 17-годишният ѝ приятел Д. С., който е настанен в "Пирогов" и състоянието му се подобрява.

На сбирката в апартамента са били още студентът по философия Александър Георгиев и абитуриентът от Математическата гимназия М.С. Георгиев би обвинен в умишлено убийство на Ивана. Днес Окръжния съд гледа мярката му за неотклонение и отказа да уважи искането на прокуратурата за постоянно задържане под стража.