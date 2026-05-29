Експерти дискутираха в Русе как да говорим с децата си, за да ги чуем навреме

Кметът Пенчо Милков откри обучение на тема „Как да общуваме ефективно с децата и да предотвратим рисково поведение", организирано от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).

В обръщението си той подчерта значението на съвместната работа между институции, родители, учители и специалисти за изграждането на сигурна и подкрепяща среда за децата и младите хора, както и необходимостта от активна превенция и позитивна комуникация с подрастващите. „Нашите деца не се нуждаят от поучения, а от разбиране. Рисковото поведение често е просто мощен вик за помощ, който не сме успели да уловим навреме. Много по-лесно и правилно е да отгледаме здрави деца, отколкото после да залепяме скършени животи. Ключът към това е в смисления, честен и открит разговор. Думите, които отправяме към децата си днес, стават техният вътрешен глас утре. Нека се погрижим той да им вдъхва сила, а не страх", заяви кметът Милков.

Като медиатори в събитието участваха Симеон Колев – Симо, водещ в БГ Радио, и екип психолози. Според Симо всеки родител трябва да проведе два ключови разговора с детето си – такива, в които да покаже едновременно, че е авторитет, и че е човекът, на когото то винаги може да разчита. „Децата, с които родителите говорят редовно, влизат в училище с по-богат речник, по-добро умение да разрешават конфликти и по-силна вяра в себе си. Затова е важно всеки ден да отделяме поне половин час за качествено общуване с децата си", каза радиоводещият.

В дискусията взеха участие психолози, педагогически съветници, представители на институции, родители, младежи, инспектори от Детска педагогическа стая, социални работници и граждани. Те обсъдиха основните предизвикателства пред децата и семействата днес и необходимостта от ранна превенция, като се включиха активно в дискусии, ролеви игри и практически казуси.

Секретарят на МКБППМН Татяна Кюранова направи презентация на тема „Работа с проблемни деца", в която бяха разгледани различни подходи при работа с деца в риск, добри практики и успешни модели за взаимодействие между институциите.

В артателиетата към Центъра за специална образователна подкрепа на МКБППМН деца и младежи се включиха в творчески занимания – рисуване, арт терапия и изработване на тематични постери. Дейностите бяха насочени към стимулиране на емоционалното изразяване, изграждане на социални умения и работа в екип.