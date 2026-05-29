Прокурори от Кърджали застанаха зад свой колега след критики от вътрешния министър

Прокурорите от Окръжната прокуратура в Кърджали излязоха с официална позиция в подкрепа на заместник окръжния прокурор Дафин Каменов след публични изявления на вътрешния министър

Иван Демерджиев от 28 май. В тях бяха отправени твърдения, че магистратът е осуетил процесуални действия по разследване.

В позицията, разпространена до медиите, се посочва, че искането за отвод е законово предвиден механизъм, който гарантира безпристрастността на прокурора, когато съществуват обстоятелства, които могат да породят съмнения в неговата обективност.

Според обвинителите е неправилно от юридическа и професионална гледна точка подобно искане да се тълкува като опит за възпрепятстване на процесуални действия. Те подчертават, че на прокурор Каменов не са били докладвани данни, които да налагат предприемането на неотложни действия по разследването.

От прокуратурата категорично се противопоставят на отправените критики към професионалната преценка на магистрата и определят като необосновани съмненията в неговата почтеност и безпристрастност. В заключение прокурорите призовават за спазване на принципа на разделение на властите и уважение към независимостта на прокурорската работа.