Осмата научна конференция в Монтана събра изследователи от Оряхово до Мюнхен

„Власт и общество в Северозапада – институции и сдружения от края на ХІХ век до днес" е темата на научната конференция, която се организира за поредна година от община Монтана, института по балканистика, с център по тракология към БАН – филиал Монтана, Регионален академичен център и Регионален исторически музей. Форумът е част от програмата на общината за празника на Монтана – Денят на Свети Дух и е посветен на 150 годишнината от Априлското въстание. В рамките на деня ще бъдат представени доклади от 15 учени.

Конференцията бе открита от Валери Георгиев, който ръководи регионалния академичен център към БАН в Монтана. Центърът съществува вече 13 години, а през 2018-ма към него бе открит и филиал на Центъра по балканистика с институт по тракология към БАН.

„Това е осмата научна конференция, която правим в Монтана за да стимулираме развитието на изследванията върху Северозапада, заяви във встъпителното си слово. чл. кор. проф. дин Александър Костов – председател на Института по балканистика с център по тракология. Стремим се да привличаме повече учени и популяризираме докладите им. Сигурен съм, че това което ще чуем днес ще допринесе за разбирането на взаимоотношенията между властта и общество, заяви проф. Костов.

Към присъстващите се обърна и кметът Златко Живков. В изказването си той акцентира върху историята на кметовете на Монтана след Освобождението до днешни дни – тема, която изследва историкът Йордан Герасимов.

„Хората трябва да се избавят от предразсъдъците си за Северозапада, защото развитието та района е очевидно, всичко обратно на това е плод на неразбиране и непознаване на историята", заяви Живков.

Доц. Борислав Великов - председател на ХХХІХ Народното събрание направи онлайн обръщение към конференцията. Великов подчерта важността на събитието за бъдещото развитие на Монтана като академичен център и потвърди ангажимента си да продължи дарителството за публикуване на докладите от конференцията.

В нея участват чл. кор. проф. дин Александър Костов /ИБЦТ – БАН/, акад. Ячко Иванов /БАН/,гл. ас. д-р Маргарита Добрева/ ИБЦТ – БАН/, доц. д-р Людмила Миндова /ИБЦТ-БАН/, доц. д-р Ваня Иванова /РИМ – Монтана/, д-р Димитър Дамянов /Научно-изследователски център Креативни Дейности – Мюнхен/ д-р Евгения Найденова /Исторически музей- Оряхово/, Владимир Пауновски /ИБЦТ-БАН/, Йордан Герасимов, Светлана Кръстева / Държавен архив – Видин/, ставрофорен иконом Йордан Н. Василев / Пловдив/, Теодора Кънчева/ Държавен архив – Монтана/, Даниел Йорданов, Мариус Георгиев и Гергана Георгиева от историческия музей в Монтана.