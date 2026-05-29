18 г. затвор получи син, намушкал смъртоносно баща си в село Горски извор

Окръжен съд – Хасково постанови присъда, с която призна 51-годишен мъж за виновен в умишленото убийство на баща си при инцидент на 16 юни 2023 година в димитровградското село Горски извор, съобщиха от пресслужбата на съда. Определеното от магистратите наказание е 18 години затвор, което той трябва да изтърпи при първоначален "строг" режим, пише БТА.

47-годишният Данчо Каналиев намушка смъртоносно с нож в областта на гърдите баща си Димитър Каналиев (74 г.) при семейна разпра, след което сам сигнализира за станалото органите на реда. На делото за вземане на мярка за неотклонение спрявмо него бе изнесена информация, че извършителят страда от алкохолна зависимост и епилепсия.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативния съд в Пловдив.