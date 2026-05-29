Мъж е задържан за побой над 82-годишна жена от Петрич

Мъж на 60 години е задържан за побой над 82-годишна жена в Петрич, съобщава от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград. Около 09:30 часа на 28 май в Районно управление – Петрич е получен сигнал, че в жилище в града 60-годишен мъж е нанесъл удари с юмрук в областта на главата на негова 82-годишна родственица. Извършителят е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

Двама 18-годишни младежи от Петрич получиха условни присъди за грабеж над непълнолетни, съобщиха преди дни от Апелативна прокуратура-София.На 23.03.2026 г. в района на бензиностанция на път от гр. Петрич за гр. Благоевград обвиняемите нападнали непълнолетни момчета. На 15-годишния Б.П. били нанесени множество удари с ръце и крака в областта на окото, обкрачване и душене с две ръце, дъгообразен удар с предмет, наподобяващ пистолет в областта на буза и заплашване с него.