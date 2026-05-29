ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1 млн. лв. ще бъдат вложени във втория етап от...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22942766 www.24chasa.bg

110 акта за нарушения на строителни обекти са съставени от Столичния инспекторат през май

468
Проверките продължават. Снимка: Столичен инспекторат

През май на територията на Столична община са съставени общо 110 акта за установени административни нарушения, като основен фокус на контролната дейност остават строителните обекти, транспортирането на земни маси, шумът и нарушенията, които пряко влияят върху качеството на живот в града, съобщиха от пресцентъра на общината.

В резултат на извършените проверки от Столичния инспекторат са съставени 60 акта при строителни дейности и транспортиране на земни маси и строителни материали; 24 акта за използване на публичен общински терен не по предназначение; 26 акта за извършване на шумни дейности извън допустимите часови диапазони.

В последните две години и половина контролната дейност на инспектората бележи рекордни стойности, отчитат от Столичната община. През 2025 година резултатите са 51 501 проверки на място – над 55% повече спрямо 2024 г., както и 9803 акта за установяване на административни нарушения – почти 80% ръст спрямо 2024 г. Общите постъпления по сметката на Столичната община от контролната и санкционна дейност са в размер на 5 497 037,40 лв.

Най-голям дял от санкциите през 2024 и 2025 година са наложени за нарушения, свързани с управлението на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на Столична община, съобщи БТА.

След извършени проверки в 24-те района на Столичната община през последните две седмици, 450 технически неизправни контейнера за битови отпадъци са установени и подменени в срок от 48 часа, така че гражданите да могат да използват съдове с работещи капаци и колела, без предпоставки за разпиляване на отпадъци около тях, съобщиха преди дни от общината.

Проверките продължават. Снимка: Столичен инспекторат

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Милена Хаджииванова: Дай на мозъка си доказателства, не страхове (Видео)