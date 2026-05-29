Ваня Стефанова ще иска уволнението на Бисер Михайлов, бащата на прокурорския син

И.ф. главен прокурор вече е възложила проверка на отдел "Инспекторат" във ВКП

От магистрата от Перник може да бъде търсена дисциплинарна отговорност, но не и наказателна, ако се установи, че е помагал на Васил Михайлов, защото като родител той не носи такава

По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова отдел "Инспекторат" на ВКП се е самосезирал и е образувал проверка срещу пернишкия прокурор Бисер Михайлов. Тя е във връзка с изнесени от вътрешния министър Иван Демерджиев данни, че магистратът е подпомагал укриването на сина си Васил Михайлов, станал известен като прокурорския син.

Предстои от МВР да бъде изискана цялата информация, като при потвърждаване, Ваня Стефанова ще сезира Висшия съдебен съвет с искане за налагане на най-тежкото наказание - диспциплинарно уволнение.

Бисер Михайлов не може да носи наказателна отговорност, ако е помагал в укриването на сина си, защото като родител той е освободен от такава.

22-годишният Васил беше заловен преди седмица в столичния кв. "Свобода", след като близо година се укрива. След това беше отведен в Софийския затвор, за да изтърпи присъда от година и осем месеца. Другото му дело, по което на първа инстанция получи 4 г. затвор, предстои да тръгне на втора инстанция.

До 2022 г. Бисер Михайлов беше зам.-окръжен прокурор на Перник, но когато станаха известни изцепките на сина му, подаде оставка и остана редови обвинител. Той твърди, че от 3 години не поддържа връзка с Васил.