Проектът се финансира от Министерството на младежта и спорта, като предстои обновяване на над 1200 кв. м настилки и близо 4500 кв. м таванни конструкции.

След приключването на подмяната на старата настилка с висок клас италиански спортен паркет в зала „Арена Шумен“ започва вторият етап от обновяването на съоръжението.

Предстои подмяна на плочките по външните стъпала, ремонт на таванските части в коридорите и пространствата под стълбищата, както и подмяна на первазите с по-устойчиви конструкции.

Проектът се финансира от Министерството на младежта и спорта. Общата площ на предвидените за обновяване настилки е около 1280 кв. м, а ремонтните дейности по таваните обхващат близо 4500 кв. м. Новите таванни пана в коридорите ще бъдат с размери 60 на 60 см, съобщи заместник-кметът по икономическо развитие Николай Колев.

По думите му спортните клубове вече са дали положителна оценка за новата настилка след проведените тренировки и състезания в залата. Той изрази увереност, че и вторият етап ще бъде изпълнен качествено и в срок. Стойността на предстоящите строително-ремонтни дейности е около 1,02 млн. лева.

Срокът за изпълнение е 270 календарни дни, посочи директорът на ОП „Общински жилища и имоти“ Николай Колев.

По време на ремонта зала „Арена Шумен“ ще продължи да функционира нормално. Посетителите ще използват алтернативен вход, а строителните дейности ще се съобразяват с графика на спортните и обществените събития, за да не се нарушава тяхното провеждане.

Заместник-кметът Николай Колев посочи, че плочките ще бъдат подменени с нови, предназначени за външни атмосферни условия и с по-висока устойчивост.

В рамките на първия етап беше премахната старата настилка, бяха отстранени неравностите в основата и беше положена нова специализирана спортна настилка, която отговаря на изискванията на Българската федерация по баскетбол. Тя вече се използва за тренировки, състезания и различни спортни прояви.

Първият етап на ремонта беше реализиран със средства по линия на Министерството на младежта и спорта и съфинансиране от бюджета на Община Шумен на стойност 167 368 евро с ДДС.