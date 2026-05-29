Община Петрич обяви частично бедствено положение заради мароканските скакалци

Нашествие на марокански скакалци в Петричко и Санданско.

Частично бедствено положение е обявено в община Петрич заради масовото разпространение на марокански скакалци, съобщиха от общинската администрация. Заповедта е издадена от кмета на общината Димитър Бръчков. Засегнатите площи са около 1500 декара в землищата на селата Генерал Тодоров и Марикостиново. Най-голяма е засегнатата територия край село Генерал Тодоров - около 1200 декара, а в района на Марикостиново са засегнати около 300 декара.

От Общината посочват, че се очаква доставката на необходимия препарат за обработка на площите, като при подходящи метеорологични условия третирането ще започне в началото на следващата седмица. Обработката ще бъде извършена от Община Петрич. Определен е карантинен срок от седем дни. От местната администрация уведомяват собствениците на животни и пчеларите в района да имат предвид предстоящото третиране срещу вредителя. По време на карантинния срок животните не трябва да бъдат извеждани извън стопанствата.

Темата за разпространението на мароканския скакалец беше обсъдена и на заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, свикано от областния управител на Благоевград Васил Трендафилов. На срещата са координирани действията на институциите за ограничаване на разпространението на вредителя в общините Петрич и Сандански.

От Община Петрич посочват, че допълнително ще бъде публикувана информация за началото на обработката веднага след получаването на препарата, съобщава БТА.

