От 1 юни „Общински транспорт Русе" въвежда допълнителни курсове по линии 11, 15 и 18

Във връзка с постъпили предложения от граждани и след извършен допълнителен анализ, считано от 1 юни, „Общински транспорт Русе" добавя допълнителни курсове в делничните и празничните маршрутни разписания на автобусни линии 11, 15 и 18.

Часовете на тръгване от началните пунктове са съобразени и синхронизирани с оглед подобряване свързаността между различните зони и жилищните квартали, както следва:

Автобусна линия № 11:

Делник:

Часове на тръгване от „Помощно училище" – 05:30, 06:20, 06:45, 07:05, 07:55, 08:20, 08:40, 09:05, 09:30, 09:55, 10:30, 10:55, 11:20, 12:35, 13:00, 13:25, 14:10, 14:35, 15:00, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:20, 17:45, 18:10, 19:10, 19:30, 20:15, 21:15 ч.

Часове на тръгване от „Дунав мост" - 06:20, 07:10, 07:35, 07:55, 08:20, 08:45, 09:05, 09:45, 10:10, 10:35, 10:55, 11:50, 12:15, 12:40, 13:25, 13:45, 14:15, 15:00, 15:25, 15:50, 16:35, 17:00, 17:25, 18:25, 18:45, 19:30, 20:15, 20:30, 21:20, 22:05 ч.

Празник:

Часове на тръгване от „Помощно училище" – 05:30, 06:20, 06:45, 07:05, 07:30, 07:55, 08:20, 08:40, 09:05, 09:30, 09:55, 10:30, 10:55, 11:20, 12:35, 13:00, 13:25, 14:10, 14:35, 15:00, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:20, 17:45, 18:10, 19:10, 19:30, 20:15, 21:15 ч.

Часове на тръгване от „Дунав мост" – 06:20, 07:10, 07:35, 07:55, 08:20, 08:45, 09:05, 09:45, 10:10, 10:35, 10:55, 11:50, 12:15, 12:40, 13:25, 13:45, 14:15, 15:00, 15:25, 15:50, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 18:25, 18:45, 19:30, 20:15, 20:30, 21:20, 22:05 ч.

Автобусна линия № 15:

Делник:

Часове на тръгване от „Стрелбището" в кв. „Долапите" – 05:25, 06:10, 06:55, 07:40, 08:25, 08:50, 09:10, 10:15, 10:35, 11:00, 12:00, 12:25, 13:00, 14:05, 14:30, 14:50, 15:45, 16:10, 16:30, 17:40, 18:10, 18:40, 19:35, 20:00, 20:25, 21:25 ч.

Часове на тръгване от „КАТ" - 06:05, 06:55, 07:40, 08:00, 08:25, 09:10, 09:35, 09:50, 11:00, 11:20, 12:15, 12:45, 13:15, 14:05, 14:50, 15:20, 15:45, 16:40, 17:05, 17:20, 18:30, 19:00, 19:25, 20:40, 21:10, 22:15 ч.

Празник:

Часове на тръгване от „Стрелбище" – 05:00, 06:45, 07:30, 08:15, 09:05, 10:15, 11:00, 12:25, 14:05, 14:50, 15:45, 17:40, 16:40, 18:30, 19:35, 21:25 ч.

Часове на тръгване от „КАТ" – 05:50, 07:30, 08:15, 09:05; 10:15, 11:00, 12:25, 13:15, 14:50, 15:45, 16:40, 17:40, 18:30, 19:35, 20:40, 22:15 ч.

Автобусна линия № 18:

Делник:

Часове на тръгване от „Блок 48" – 05:45, 06:30, 07:20, 08:15, 08:50, 09:30, 10:25, 10:50, 11:45, 12:40, 13:30, 14:20, 15:15, 15:35, 16:05, 17:05, 17:40, 19:05, 19:40, 21:20, 21:55 ч.

Часове на тръгване от „КАТ" – 06:35, 07:25, 08:15, 09:15, 09:45, 10:25, 11:25, 11:40, 12:35, 13:35, 14:25, 15:20, 16:05, 16:55, 17:55, 18:35, 20:35, 21:05, 22:10 ч.

Празник:

Часове на тръгване от „Блок 48" – 06:10; 07:05, 07:55, 08:50, 09:55, 10:45, 12:10, 13:55, 16:10, 17:55, 19:40, 21:40 ч.

Часове на тръгване от „КАТ" – 07:05, 07:55, 08:50, 09:35, 10:45, 11:30, 13:05, 14:45, 17:05, 18:50, 20:50, 22:35 ч.

Община Русе призовава гражданите, които използват услугите на обществения превоз по тези линия, да планират своите пътувания, съобразявайки се с извършените промени.

Подробната информация за промените в горепосочените линии ще бъде налична на електронните табла по спирките на градския транспорт, както и в сайтовете на Община Русе и на „Общински транспорт Русе".