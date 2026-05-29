Оставиха в ареста мъжа от Челопечене, скрил близо 4 кг марихуана в мандра

Окръжният съд в Добрич постанови мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо 52-годишен мъж, привлечен като обвиняем по досъдебно производство за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение и за отглеждане на растения от рода на конопа, съобщават от институцията.

Според обвинението, на 28 май 2026 г. в село Челопечене, община Каварна, без необходимото разрешително, мъжът е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – марихуана с общо брутно тегло 3825 грама.

Срещу него е повдигнато обвинение и за това, че за периода от неустановена дата през 2025 г. до 28 май 2026 г. в същото населено място е отглеждал 922 растения от рода на конопа, в нарушение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Съдът е приел, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към вменените му деяния. Магистратите са преценили още, че при по-лека мярка за неотклонение съществува реална опасност от укриване или извършване на ново престъпление.

В мотивите си съдът отчита високата обществена опасност на деянията, значителното количество открити наркотични вещества и големия брой намерени растения. Акцентира се и върху обстоятелството, че в имота, обитаван от обвиняемия, са открити съоръжения, използвани за отглеждане на растения от рода на конопа и за производство на наркотични вещества, вероятно с цел последваща реализация.

Определението на Окръжния съд – Добрич подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна в тридневен срок.

Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" в Добрич откриха вчера над 900 стръка канабисови насаждения в различен стадий на растеж, отглеждани в помещения, прикрити като кравеферма. На място са били и представители на Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич, предвид използването на стопанството за незаконна дейност по отглеждане на марихуана. Проверката им е установила, че наличните в обекта животни са в лошо състояние. Издадени са съответните предписания в рамките на компетентността на институцията.