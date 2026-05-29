Близо половин милион души са получили помощ от БЧК през 2025 г.

Близо половин милион души са получили помощ от Българския Червен кръст през 2025 г. Това каза председателят на БЧК Христо Григоров по време на редовната сесия на 68-ото Общото събрание на БЧК, представяйки отчета за дейността на организацията за миналата година. По думите му над един милион украинци са преминали през България, като на голяма част от тях БЧК също е помогнал.

Запазихме нашата сила – доброволците на БЧК, които ще заместят нас, допълни той. Работим с децата в училища, за да ги извадим от света на таблетите и вече имаме успех, каза още Григоров. По думите му най-много работа вършат доброволците на БЧК, което показва, че политиката по отношение на доброволчеството е правилна. Дано тази година да бъде по-лека и хората ни по места да се чувстват по-спокойни и по-уверени. В условията, в които живеем и при това финансово заплащане, говори, че сте хора с големи сърца, живеете, за да помагате на другите и обичате БЧК, обърна се Григоров към доброволците. Силни сме, защото успяхме да привлечем на нашата страна държавата, корпоративния бизнес, медиите и хората, и създадохме ядро от хора с големи сърца.

През 2025 г. общият брой на членовете на БЧК е 146 989, докато през 2024 г. те са били 144 467, показва отчетът на Националния съвет на БЧК за 2025 г. Към 2025 г. доброволците към БЧК са 17 118, което е с 0,57% повече в сравнение с броя им през 2024 г. От тях 6 935 са доброволците от младежката организация. Сред общия брой доброволци жените са 66,8%. Делът на дългосрочните доброволци към червенокръстката организация е висок – 70,2%, показва още отчетът.

Социални услуги, хуманитарно подпомагане, финансова помощ, работа с бездомни хора, с възрастни хора, обучение по първа помощ, Водноспасителната служба, Планинската спасителна служба, обучение на парамедици, промоция на доброволното кръводаряване и др. бяха отбелязани от Григоров пред участниците във форума.

Приходите към 31 декември 2025 г. са 43 121 хил. лв., показва финансовият отчет на БЧК. Разходите към 31 декември 2025 г. 40 576 хил. лв.

Участниците в Общото събрание бяха поздравени от Кристин де Бройн, представител на УНИЦЕФ за България, която благодари за пълноценното партньорство между БЧК и УНИЦЕФ.

Общото събрание беше приветствано и от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Работата на редовната сесия на 68-ото Общо събрание на БЧК ще продължи и утре с Междинна оценка на Стратегията на БЧК до 2030 г., приемане на план и бюджет за 2026 г. и др.