Окончателно: 17 г. затвор за Рангел Бизюрев, убил Митко от Цалапица

Без думи съм, това не е нормално, коментира през сълзи майката на Димитър Атанаска Бакалова

Върховният касационен съд потвърди 17-годишната ефективна присъда на Рангел Бизюрев, убил при побой 24-годишния Митко от пловдивското село Цалапица. Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Димитър Малинов беше убит на 20 юли 2023 г., а тялото му беше открито заровено 7 дни по-късно. Бизюрев по това време вече беше напуснал страната, след 4 месеца го откриха в Дания, а след още 4 беше екстрадиран у нас. На първа инстанция Окръжният съд в Пловдив му даде 15 г. затвор, а апелативните магистрати завишиха наказанието с още 2 г. На майката на убития младеж Атанаска Бакалова бяха присъдени 130 000 лв. кръвнина. По 100 000 Рангел трябва да плати на сестра му, двете му баби и дядо му. Близнаците Борислав и Валентин Динкови пък бяха осъдени за лично укривателство, защото помогнали на Бизюрев със заравянето на тялото.

И близките, и Рангел останаха недоволни от присъдите, но ВКС отхвърли жалбите им. Майката на Митко Атанаска Бакалова научи от "24 часа" за потвърдената присъда и се разплака. "Без думи съм, това не е нормално ВКС да потвърди присъдата от 17 г. затвор. Надявахме се делото да бъде върнато, да започне отначало и близнаците Валентин и Борислав Динкови да бъдат привлечени като съучастници на Рангел Бизюрев за умишлено убийство, каза тя, хлипайки.

Върховните магистрати намират оплакването на подсъдимия за липса на мотиви на въззивното решение за неоснователно. Според тях всички възражения са получили отговор на втора инстанция.

"Според касационния състав са неоснователни и доводите, концентрирани върху кредитираните от предходните инстанции показания на свидетелите Борислав и Валентин Динков. След образуване на досъдебното производство, въз основа на което е изготвен и внесен обвинителният акт, с постановление на прокурор са отделени материали с оглед на събрани данни за извършено друго престъпление", посочват от ВКС. И са категорични, че разделянето на наказателното производство е изключително право на прокурора.

Върховните съдии поясняват също, че след като свидетелските показания, депозирани на досъдебното производство, са приобщени процесуално изрядно, съдът има суверенното право да им гласува доверие, след като ги подложи на смислен, критичен анализ и оценка.

"Лишено от основание е и възражението, че процесът на формиране на вътрешното убеждение на втората инстанция е протекъл при необосновано игнориране на обясненията на подсъдимия Бизюрев. Апелативният съд, позовавайки се на добре познатата характеристика на обясненията на подсъдимия като средство на защита и на доказателствено средство, е анализирал тяхното съдържание и е дал подробни разяснения в коя част съобщеното от Бизюрев е в съзвучие с останалите доказателствени материали и защо обективността на себезащитните негови твърдения е компрометирана", се посочва в окончателното решение.

Според върховните съдии долната инстанция са обяснили защо приемат, че в случая става въпрос за умишлено убийство, а не за причиняване на смърт по непредпазливост. По думите им мотивирано е отхвърлено искането на защитата за преквалифициране на деянието, тъй като доказателствата обосновават извод за евентуален умисъл.

"Проверявайки постигнатото ниво на справедливост с отмереното от първата инстанция наказание „лишаване от свобода", апелативният съд е преценил, че относителната тежест на отегчаващите отговорността обстоятелства доминира над смекчаващите. Това е дало основание на този съд да коригира наказанието на подсъдимия, увеличавайки го до размера на 17 години. Съдебният състав на ВКС приема, че наказанието, определено с въззивното решение, съответства на индивидуалните особености на извършеното от подсъдимия престъпление, както и на личността му", посочват от Върховния съд.