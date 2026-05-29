140 грама нов вид синтетична дрога е открита при проверка в хотел в Смолян

Суха зелена тревна маса и над 140 грама бяло кристалообразно вещество са иззети при полицейска проверка в хотелски комплекс в Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 28 май служители на полицията са извършили проверка на помещение в хотелски комплекс в квартал Езерово. При нея е открита суха зелена тревна маса с бруто тегло 1,46 грама, която е реагирала на канабис при извършен полеви наркотест.

В помещението е намерено и бяло кристалообразно вещество с тегло 142,82 грама. То е иззето и изпратено за химическо изследване, което трябва да установи точния му вид и съдържание.

Директорът на Областната дирекция на МВР – Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев заяви, че все по-често в страната се появяват нови видове синтетични наркотици, които не могат да бъдат установени чрез използваните полеви тестове.

„Само една променена молекула може да превърне веществото в нов вид наркотик, който не се улавя от полевия тест", коментира Пачеджиев пред БТА. Той допълни, че това е тенденция в цялата страна, включително на граничните пунктове и летищата, където също се установяват нови психоактивни вещества с променен химичен състав.

Поради тази причина откритото в Смолян бяло кристалообразно вещество ще бъде подложено на химическа експертиза, която да установи неговия точен състав.

Пачеджиев посочи още, че по разпореждане на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР служителите, работещи по линия „Наркотици", ще преминат допълнителни обучения.

Към момента по случая няма задържани. Образувано е досъдебно производство, а разследването продължава.