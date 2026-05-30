2025-а бие рекорда по най-малко родени деца (Графика)

Българите обаче вече живеят по-дълго - средно 75 години и 9 месеца

Броят на жените във възраст за раждане у нас през миналата година е намалял с 11 000 и най-вероятно това е причината за негативен рекорд - броят на новородените деца е 50 496, което е

спад от 6 процента в сравнение с предходната година,

сочат данни от публикуваното в петък издание на НСИ “Децата на България”. Така 2025-а се очертава да е годината с най-малко родени деца, откакно се води съвременна статистика.

Децата до 17-годишна възраст в България представляват 17% от цялото население, което ни поставя по-скоро в средата спрямо останалите държави в ЕС. Средният дял за целия Европейски съюз е 18%.

Дори в страни като Ирландия, която е лидер по дял на децата от населението, те са 19% от всички ирландци.

Следват Франция и Швеция, но има и държави като Малта и Италия, които са силно застаряващи и там делът на децата е 16% (Малта) и дори 12% (Италия).

Плевен, следван от столицата и от Благоевград са областите, в които има най-добра осигуреност на места за децата в детски ясли. Но дори в Плевен

има място само за 27,7% от децата, а средно за страната процентът е 19,2.

С детските градини положението е по-добро, но и те не обхващат всички деца, а средно за страната 89,7%. 3 на сто от децата у нас посещават частни детски градини.

Началният етап на училищното образование е обхванал 93,3% от всички деца на съответната възраст, в прогимназиалния етап обхватът пада до 89,5%, а в гимназиалния - до 84,1%.

През 2025 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 7892 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2024 г. броят им намалява с 538, или с 6,4%.

Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че най-висок е относителният дял на бедните сред домакинствата, състоящи се от двама възрастни с три или повече деца, както и на домакинствата, състоящи се само от 1 родител с 1 дете. А ако в това домакинство живее още един на възраст над 65 години, рискът от бедност е с 16 процента по-висок, показват данните.

Обобщението сочи, че

27% от децата на възраст до 17 години в България са изложени на риск от бедност,

или с 1,2 процентни пункта по-малко спрямо 2024 година.

Родените през тази година българки пък почти сигурно ще доживеят 80 години – очакваната средна продължителност на живота у нас се е вдигнала и за жените тя е 79 години и 6 месеца. Това сочат най-новите данни на НСИ, публикувани в петък. Те са за средната продължителност на предстоящия живот и се отнасят за хората, родени през тази и миналата година.

За мъжете е значително по-ниска

- 72 години и 2 месеца, а средната за страната ни е 75 години и 9 месеца. За сравнение в ЕС този показател е 81 години и 7 месеца, като за жените също е по-добър - 84 години и 1 месец.

Очакваната средна продължителност на живота у нас варира доста в зависимост от областта. Във Видин тя е 72 години и 7 месеца, докато на другия полюс е столицата със 78 години и 2 месеца (виж картата). Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Видин (8 години и 9 месеца), а най-малка - в област Кърджали (5 години и 9 месеца).

Дори с лекото увеличение за последната година – с едва 3 месеца, средната продължителност на живота в България продължава да е най-ниската в целия ЕС. На другия полюс по дълъг живот на континента са два коренно различни типа държави – от една страна, са Швеция, Норвегия, Дания и Финландия, а от друга, са Италия, Испания, Португалия и донякъде Гърция.

Навсякъде в тези държави средната продължителност на живота

е около и над 84 години

А при жените, естествено, е още по-висока. Шведките например живеят средно 86 години и 1 месец, а испанките - 86 години и 6 месеца.

Причините за тези близо 10 години разлика между нас и държавите с дълголетници са няколко. В северните държави ниската смъртност се дължи по-скоро на по-развитите здравни и социални системи. Швеция например е световен лидер по нисък дял на тютюнопушене.

За южните държави най-разпространеното обяснение е начинът на хранене и по-специално т.нар. средиземноморска диета. Тя се състои от относително по-големи количества риба, пресни зеленчуци и употреба на зехтин, което в съчетание с климата и здравословните навици на хората допринася за високата продължителност на живота.