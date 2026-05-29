Благомир Коцев уволни шефа на строителния контрол заради случая „Баба Алино"

Още трима служители са освободени, проверката в общината продължава

Кметът на Варна Благомир Коцев обяви преди минути пред журналисти, че е разпоредил уволнението на директора на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" Александър Драгнев заради установени пропуски по казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино.

Решението е взето след вътрешна проверка на общината, която е установила сериозни пропуски в работата на строителния контрол.

Според Коцев първата проверка на район „Приморски" е извършена още през юни 2024 г., когато са били констатирани нарушения в района. Първата проверка с участие на общинската администрация, обаче е станала едва седем месеца по-късно.

„Служителите не са успели да получат достъп до обекта, защото са били спрени от частна охрана. От строителния контрол няма докладна до мен за случилото се. Има само информация от район „Приморски", каза кметът.

По думите му никой не е уведомил ръководството на общината, че проверяващите са били възпрепятствани да изпълнят задълженията си и че е необходимо съдействие от полицията.

„Не съм бил информиран, че има подобни обструкции. Никой не е поискал съдействие от МВР, за да бъде осигурен достъп до терена", заяви Коцев.

Той посочи още, че според него извършените през 2024 и 2025 година проверки са били недостатъчни.

„Проверките са четири на брой, но смятам, че не са били достатъчни", каза кметът.

По тази причина е издадена заповед за освобождаване на директора на дирекцията.

Коцев уточни, че дисциплинарната процедура срещу Драгнев е започнала още през април тази година, преди случаят да придобие широк обществен отзвук.

„Още преди скандалът да избухне започнах дисциплинарно производство, защото имах съмнения за пропуски в работата. Проверката ги потвърди", обясни той.

Освен директора, вече са освободени и трима служители от отдела по строителен контрол.

Проверката в общината продължава и не са изключени нови кадрови решения.

„Ако бъдат установени други нарушения, ще има и други уволнения", заяви Коцев.

Кметът коментира и твърденията на инвеститора „КУБ Корпорация", че използваните документи са автентични, тъй като са издадени от Община Варна.

Според него удостоверенията за търпимост, които в момента са предмет на разследване, са издадени през 2023 година от район „Приморски", когато местната власт е била под управлението на ГЕРБ.

„Какво точно се е случило и как са издадени тези удостоверения предстои да бъде установено от компетентните органи", каза Коцев.

По повод опасенията на собственици на имоти в района, че могат да останат без жилища, кметът подчерта, че общината не може да се произнася по валидността на нотариалните актове.

„Община Варна регистрира собствеността за целите на местните данъци и такси, но не може да преценява законосъобразността на документите. Ако има фалшиви документи, това е работа на прокуратурата и икономическа полиция", заяви той.

По думите му процедурите по премахване на незаконно строителство са продължителни и включват издаване на констативни актове, уведомяване на собствениците, заповеди за премахване и съдебни обжалвания.

„Това е административен процес, който отнема време и не може да бъде приключен незабавно", каза още кметът.

Случаят „Баба Алино" вече е предмет на няколко прокурорски разследвания, свързани с предполагаемо незаконно строителство, използване на неистински документи, незаконна сеч и евентуално бездействие на длъжностни лица.