Николай Димитров: Пенсионерският клуб в Кошарица е пример за сплотеност, позитивна енергия и активен социален живот

Клубът на пенсионера „Дълголетие" в село Кошарица е истинско средище на приятелството, позитивната енергия и активния социален живот. Към днешна дата организацията обединява 99 членове – жители на Кошарица и вилната зона „Чолакова чешма". Сред тях има и 12 възрастни хора от руски и украински произход, които са намерили тук топъл прием и са се интегрирали успешно в местната общност.

В клуба традициите са на почит. Тук подобаващо се честват всички официални празници, както и обичани дни като Бабинден, 8 март, лични рождени и имени дни, както и празникът на селото. Особено вълнуващ е Денят на пенсионера, когато членовете на клуба организират тържество за всички юбиляри през годината и си разменят подаръци. Възрастните хора се включват активно и в обществения живот, като редовно изработват мартеници и участват в различни благотворителни инициативи.

Активният дух и сплотеността на организацията не остават незабелязани и от общинското ръководство, което от години изпълнява приоритетна и отговорна социална политика. Кметът на Несебър Николай Димитров е категоричен, че „Възрастните жители на общината заслужават спокойни и достойни старини, изпълнени с уважение. Винаги сме подкрепяли и подкрепяме пенсионерските клубове в нашите населени места, защото те са сърцето на местните традиции и общности. Радвам се, че в Кошарица възрастните хора са толкова дейни и сплотени, и Община Несебър ще продължи да осигурява необходимите условия за техния пълноценен социален и културен живот."

Ежедневието в „Дълголетие" е изпълнено с разнообразни и приятни занимания - партии по шах, табла и игри с карти, обмяна на изпитани кулинарни рецепти и тайни за приготвяне на вкусна зимнина. Извън клуба повечето от членовете се занимават с градинарство, като влагат много любов в отглеждането на плодове, зеленчуци и красиви цветя. Възрастните хора споделят и обща любов към природата – заедно берат липов цвят и мащерка, които сушат, за да се наслаждават на ароматен чай, когато се съберат на сладки приказки в клуба.

Културният живот също е приоритет за пенсионерите в Кошарица. Те редовно организират колективни посещения на театрални постановки, гостуващи в Несебър, вълнуващи екскурзии до емблематични исторически забележителности в страната. Сред последните им дестинации са Котел, Сливен, Златоград и Перперикон. Съвсем наскоро, по случай празника в чест на св. Константин и Елена на 21 май, те посещават едноименния параклис в село Паницово.

За да бъдат винаги информирани, пенсионерите поддържат своя собствена фейсбук страница. В нея те редовно публикуват съобщения, информация за предстоящи събития, както и богати фотогалерии от своите срещи и пътувания.

„Нямаме конфликти, колективът ни е изключително сплотен и задружен и с младежки дух.", споделя с гордост председателят на „Дълголетие" Христина Стоянова.

Самите членове разказват, че посещението в клуба е най-доброто лекарство срещу сивото ежедневие. Сред приятна компания и в топла атмосфера времето минава неусетно под звуците на хубави песни и весел смях. На този етап от живота си хората от Клуб „Дълголетие" са категорични: най-важните неща, които ценят и пазят всеки ден, са здравето и истинското приятелство.