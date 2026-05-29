Радан Кънев се кандидатира за председател на ДСБ, предупредил Атанас Атанасов

Радан Кънев се кандидатира за председател на ДСБ, съобщи самият той във Фейсбук профила си. За решението си уведомил и сегашния председател Атанас Атанасов, става ясно от публикацията.

По думите на Радан Кънев България е изправена пред сериозни рискове, както във вътрешната, така и във външната и европейска политика.

"Рискове, свързани със съсредоточаването на огромна власт в едни ръце, без силна и убедителна опозиция, с агресивната международна среда и пасивната роля на държавата в бързото развитие на нови и по-единни европейски политики", пише той.

Той споделя обаче и своята увереност, че българското общество има сериозни възможности за успешно развитие.

"Гражданите на България изпреварват политиката и политиците във всички направления - икономика, култура, образование, спорт, солидарност в общността. Имаме шанс за бърз напредък, ако политиката поне малко навакса изоставането си", пише той.

"Пресрещането на рисковете пред обществото и оползотворяването на възможностите изисква силна опозиция и смела, консолидирана реформистка десница. Това е просто невъзможно без силна ДСБ, без партията, която преди 22 години формулира националната цел - силна България в обединена Европа, да изпълни и използва целия си потенциал - идеен, човешки, комуникационен, организационен. Готов съм да посветя опита и енергията си за тази цел, като част от общо усилие, без излишна амбиция и пресилено его, но и без да пестя усилия, време и търпение", пише Кънев.

Според него изборът на 11 юли може да бъде конкурентен и труден. "Партията ни е минавала през такива състезания със зрялост и спокойствие. Убеден съм, че днес е още по-готова да прояви тези колективни качества. Аз подхождам с огромно уважение към работата на досегашното ни ръководство в изключително труден период. И съм сигурен, че - независимо от решенията на Националното събрание - имаме нужда от приемственост и надграждане", завършва публикацията си той.