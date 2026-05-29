Радан Кънев се кандидатира за председател на ДСБ, предупредил Атанас Атанасов

Радан Кънев. Снимка ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Радан Кънев се кандидатира за председател на ДСБ, съобщи самият той във Фейсбук профила си. За решението си уведомил и сегашния председател Атанас Атанасов, става ясно от публикацията.

По думите на Радан Кънев България е изправена пред сериозни рискове, както във вътрешната, така и във външната и европейска политика.

"Рискове, свързани със съсредоточаването на огромна власт в едни ръце, без силна и убедителна опозиция, с агресивната международна среда и пасивната роля на държавата в бързото развитие на нови и по-единни европейски политики", пише той.

Той споделя обаче и своята увереност, че българското общество има сериозни възможности за успешно развитие.

"Гражданите на България изпреварват политиката и политиците във всички направления - икономика, култура, образование, спорт, солидарност в общността. Имаме шанс за бърз напредък, ако политиката поне малко навакса изоставането си", пише той.

"Пресрещането на рисковете пред обществото и оползотворяването на възможностите изисква силна опозиция и смела, консолидирана реформистка десница. Това е просто невъзможно без силна ДСБ, без партията, която преди 22 години формулира националната цел - силна България в обединена Европа, да изпълни и използва целия си потенциал - идеен, човешки, комуникационен, организационен. Готов съм да посветя опита и енергията си за тази цел, като част от общо усилие, без излишна амбиция и пресилено его, но и без да пестя усилия, време и търпение", пише Кънев.

Според него изборът на 11 юли може да бъде конкурентен и труден. "Партията ни е минавала през такива състезания със зрялост и спокойствие. Убеден съм, че днес е още по-готова да прояви тези колективни качества. Аз подхождам с огромно уважение към работата на досегашното ни ръководство в изключително труден период. И съм сигурен, че - независимо от решенията на Националното събрание - имаме нужда от приемственост и надграждане", завършва публикацията си той.

