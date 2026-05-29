Министър Велислава Петрова: Ще продължим да помагаме на Украйна в рамките на ЕС и НАТО

България ще продължи да участва в общите механизми на Европейския съюз и НАТО за оказване на помощ на Украйна. Това изясни външният министър Велислава Петрова в предаването "Още от деня" по БНТ, след като пред български журналисти в Париж премиерът Румен Радев преди два дни обяви промяна в нагласите на новото управление.

"В контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа от страна на България. Тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. Но още отсега мога да кажа, че България и нашето правителство имат интерес първо да гарантират стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на допълнителни средства по тази тема" - това бяха думите на Радев преди срещата му с френския президент Еманюел Макрон в сряда. В четвъртък той разговаря в Брюксел и с шефа на НАТО Марк Рюте, председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща, пред които обаче според информацията от правителствената пресслужба не е развил идеята за намаляване на българската помощ.

Помощта за Украйна има много измерения, страната ни работи за възможността да се установи траен мир, коментира външната министърка. Петрова увери, че що се отнася до участието ни в механизмите на ЕС и на НАТО, ще изпълняваме своите ангажименти. Подчерта обаче също като премиера, че отделянето на средства в сегашната ситуация на страната ни е трудно. "Очевидно е, че този 3-процентен дефицит, който смятахме, че имаме, всъщност ще се окаже доста по-висок", обяви още тя в първото си телевизионно интервю след встъпване в длъжност.

"България проактивно действа със своите ключови партньори на ниво ЕС и НАТО. България е приета добре. Основната обща черта от всички тези срещи беше задоволството на всички лидери, че България най-накрая има стабилно мнозинство, което е избрано с гласа на народа в много широк план. Тази предвидимост и стабилност на България е изключително ключова. И виждате, че докато в останалите държави от ЕС все по-трудно се поддържат правителства, има много сложни коалиции, при нас това не е така. Показва, че България е готова и има политическия мандат да бъде един активен член, който търси да намери регионалната си роля, която до сега също е имала, но трябва да бъде заявена по един по-категоричен начин", каза министърката по повод посещенията на премиера тази седмица в Париж и Брюксел.

Министерството на външните работи е изразило съпричастност към Румъния заради инцидента, при който руски дрон падна върху жилищен блок, обясни Петрова. Тя е разговаряла със съветника по сигурността на президента на Румъния. "Напълно осъждаме такъв тип атаки. В случая тук става въпрос за дронове, насочени най-вероятно към украинската територия, които, разбира се, са напуснали територията и са стигнали Румъния. Ясно показва, че начинът, по който се водят военни действия с такъв тип технологии могат да бъдат изключително опасни и периметърът, по който това се случа се разширява. И няма как да знаем, че няма да има ситуации на такъв тип случаи, когато има и пострадали. Именно затова е призивът да намерим подхода към диалог, който да водим заедно на европейско ниво, така че такъв тип рискове да бъдат намалени", допълни тя.