Депутатите трети път се зарекоха, но пак не замразиха заплатите си (Обзор)

След превъртане на позицията си от “Прогресивна България” запазиха финансовите правила

Три пъти в рамките на 48 часа превъртя позицията си за депутатските заплати “Прогресивна България” и в крайна сметка те не бяха замразени.

След като в сряда и четвъртък през деня представители на управляващите нееднократно заявиха готовност да спрат нарастването им, след 20,30 ч - когато се стигна до гласуването на финансовите правила към правилника на парламента, те гласуваха за запазване на настоящия текст.

Според него възнаграждението на депутатите е равно на 3 средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на НСИ. Основната им сума се преизчислява на всяко тримесечие, а допълнително получават пари за трудов стаж, научни титли, както и проценти отгоре за шефски постове в НС и участия в комисии.

Отделно от това им дават и 2/3 от заплатата в плик - безотчетни пари за сътрудници, офиси и представителни нужди. Те обаче най-често остават в касата на групата за общи разходи.

По последни данни депутатите в момента се разписват срещу база от 4236 евро, но с всички тези екстри заплатите им отиват с между 1000 и 2000 евро отгоре.

Още в деня след изборите “24 часа” призова народните представители да замразят заплатите си и да се откажат от автоматичното им увеличаване, особено в периоди на икономически предизвикателства, висока инфлация или политическа нестабилност.

Факсимиле от броя на "24 часа" от 20 април, когато медията първа призова за замразяване на депутатските заплати.

Месец по-късно премиерът Румен Радев и вицето му и финансов министър Гълъб Донев обявиха, че управляващите ще замразят ръста на заплатите на изборните длъжности. “Времената искат рестрикции и политиците трябва първи да дадем пример”, обясни тогава Радев.

Идеята е за замразяване на основната сума на 4236 евро, обясни рано сутринта в четвъртък депутатът от ПБ и член на временната комисия по бюджет и финанси Стефан Белчев. И занапред заплатите на избраниците да се променят само чрез Закона за държавния бюджет. Но това не бе вкарано в правилника.

В петък сутринта и вицепремиерът Атанас Пеканов обяви, че се обсъжда замразяване на заплатите на депутати и министри.

Малко след това шефът на групата на ПБ Петър Витанов обясни, че “причината да не сме въвели замразяването е, че методологията, която предложиха от Министерството на финансите, дойде при нас, след като изтече крайният срок за предложения в правилника”. Обяви, че в рамките на деня мнозинството ще отвори правилника отново, този път само за заплатите. До края на работното време на парламента в петък обаче това не се случи.