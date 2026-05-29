ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" и "Локо" (Пд) в битка за последното мя...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22943685 www.24chasa.bg

Завърши монтажът на дюбелите и арматурата на Дунав мост при Русе

1160
Завърши монтажът на армировката за новите стоманобетонни панели на Дунав мост при Русе СНИМКИ: АПИ

Завърши монтажът на болтовите дюбели за закрепване на новите стоманобетонни пътни панели в 320-метровия участък от Дунав мост при Русе. Приключи и монтажът на кофража и армировката за надлъжната фуга между двете пътни ленти в отсечката. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От пътната агенция информираха, че се подготвя пътната плоча за полагане на хидроизолация. В следващите дни по график тя ще бъде положена, след което ще стартира подготовката на тротоарната зона за полагане на асфалтобетон.

От АПИ напомнят, че на 4 юни тази година поради извършващия се основен ремонт на съоръжението, движението по Дунав мост ще бъде спряно за всички видове превозни средства, като леките автомобили няма да преминават за 12 часа - от 9:00 часа до 21:00 часа, а камионите за денонощие - до 9:00 часа на 5 юни. Спецификата на изпълняваните строителни дейности изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци да няма никакво преминаване на превозни средства. По този начин ще се осигури максимално здрава връзка между панелите и необходимата якост на материала.

От АПИ обясняват, че строително-монтажните дейности на Дунав мост се извършват по график и на етапи. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи. Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето, чието начало бе поставено на 10 юли 2024 г., е през идния месец.

Завърши монтажът на армировката за новите стоманобетонни панели на Дунав мост при Русе СНИМКИ: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!